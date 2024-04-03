В Варненском районе на сутки ограничили автомобильное движение из‑за большой воды

Мера вводится для проведения противопаводковых мероприятий

Госавтоинспекция на сутки, до полудня четверга, 4 апреля, ограничила автомобильное движение в Варненском районе в связи с разливом реки Нижний Тогузак.

«С 12 часов местного времени 3 марта до 12 часов 4-го вводится временное ограничение движения в Варненском районе Челябинской области в связи с необходимостью выполнения противопаводковых мероприятий на участке 5+700 км автомобильной дороги Толсты — автодорога Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды», — говорится в сообщении ГИБДД.

Добавим, прохождение весеннего половодья в регионе остается на контроле МЧС. Обстановку в Варне в ведомстве назвали «непростой, но контролируемой».

«В селе произошел перелив воды через асфальтированную автодорогу: подтоплено 47 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет. В развернутый властями пункт временного размещения граждане не обращались. На месте находятся сотрудники спецчасти и Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Дополнительно привлечены силы Уральского учебного спасательного цента. Ухудшения динамики роста уровня воды на реке Нижний Тогузак не отмечается», — сообщили в областном главке МЧС.