В Варне река вышла из берегов и за ночь затопила полсотни частных подворий

Из-за обильного таяния снега вода пошла поверх дамбы

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Около полусотни частных домов в селе Варна попали в зону подтопления минувшей ночью после того, как река Нижний Тогузак вышла из берегов. Всю ночь спецслужбы Варненского района боролись с заторами на реке, помогая воде вернуться в обычное русло, но пока ее уровень остается высоким.





Еще вчера вечером по дамбе гуляли люди, а сегодня она наполовину под водой

Разлив реки произошел в районе новой дамбы. Из-за обильного таяния снега уровень воды поднимался практически на глазах. И вчера, уже ближе к полуночи, вода пошла верхом и залила подворья частных домов на одном берегу.

«Второй берег высокий, поэтому вода устремилась в сторону центра Варны. На утро в среду в зону подтопления попали 47 домов: в 39 вода стоит во дворах и огородах, у семи домов она подобралась к фундаменту, а в одном доме поднялась выше пола», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь администрации Варненского района Диана Назарова.

Глава сельского поселения Варна Александр Рябоконь говорит, что селяне годами живут в зоне риска и поэтому паники вчера не было. Люди собрали вещи и документы на случай возможной эвакуации, подняли с пола ковры, отключили газ и электричество и всю ночь следили за тем, как развивается ситуация.

На берегу в это время работала тяжелая техника: МЧС и спецслужбы села разбивали льдины и вытаскивали из воды поломанные деревья, ветки, которые несет течением из верховьев и забивает трубы дамбы. Работы на берегу велись всю ночь, многие, в том числе глава сельского поселения, еще не ложились.

«Утром пришли хорошие новости. В поселке Солнце, который находится выше Варны, уровень воды уже упал на 20 сантиметров. Мы надеемся, что пик скоро пройдет и уровень воды понизится в самой Варне. Но синоптики опять обещают +15 градусов, это может ускорить таяние снега в полях, и тогда приток увеличится», — говорит Александр Рябоконь.

На этот случай в ДК «Планета» уже подготовлен эвакуационный пункт для жителей затопленных территорий. Люди смогут там отдохнуть и бесплатно питаться. Из Троицка в Варну едет команда спасателей, помощь которой также может понадобиться при дальнейшем разливе реки.

Кстати, дамбу, в районе которой идет подтопление, существенно укрепили в прошлом году. Без ремонта она бы не выдержала напор Тогузака и подтопления были бы куда масштабнее. Сегодня дамбу решили дополнительно отсыпать щебнем, чтобы повысить прочность конструкции.

«Этой зимой у нас выпало много снега, оттого и паводок мощный. Такого не было больше десяти лет», — замечает Александр Рябоконь.

ИА «Первое областное» следит за ситуацией в Варне.