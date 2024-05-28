Рекордную площадь дорог отремонтируют в Ясиноватой при поддержке Челябинской области

Южный Урал финансирует работы

В Ясиноватой в ДНР при поддержке Челябинской области продолжается капитальный ремонт автомобильных дорог. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Ясиноватского округа Дмитрий Шевченко.

Рабочие приступили к укладке асфальта. Планируется отремонтировать не менее 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это является рекордом в истории города.





Дмитрий Шевченко поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и весь регион за поддержку. В феврале 2024 года во время визита на Южный Урал главы Ясиноватой Алексей Текслер сообщил о решении вдвое увеличить объем помощи подшефному городу на строительные работы. Это ускорит восстановление.

В начале текущего года южноуральские строители построили в Ясиноватой поликлинику, которая была полностью разрушена обстрелами. В мае начался ремонт многоквартирного дома, тоже пострадавшего при обстрелах.