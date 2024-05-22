Челябинские строители начали восстанавливать еще один многоквартирный дом в Ясиноватой

Глава городского округа Дмитрий Шевченко поделился фотографиями предстоящего фронта работ

Южноуральские строители приступили к восстановительным работам на доме, разрушенном обстрелами, в городе Ясиноватая (Донецкая Народная Республика), об этом сообщил глава округа Дмитрий Шевченко.

«Приступили к восстановлению многоквартирного дома по адресу: микрорайон Центральный, 8. Дом имеет сильные повреждения в результате обстрела ВФУ. Восстановление дома стало возможным благодаря поддержке шефа-региона — Челябинской области», — рассказал Шевченко в своем телеграм-канале.

Он выразил благодарность челябинцам и губернатору Алексею Текслеру за всестороннюю помощь Ясиноватой.

Также Дмитрий Шевченко добавил, что в ближайшее время начнется ремонт еще одного дома — по адресу: улица Орджоникидзе, 175.

Напомним, в ходе февральского визита на Южный Урал главы Ясиноватой Алексей Текслер сообщил о решении вдвое увеличить объем помощи подшефному городу на строительные работы для ускорения процесса восстановления.