В Челябинске стартовала масштабная программа по ремонту дорог во дворах

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер

В Челябинске запустили масштабную программу по ремонту внутриквартальных и дворовых проездов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Текслер.



«Проблема с ними не новая, вы часто об этом мне пишете. Много делаем по дорогам в целом, но и проездами во дворах тоже надо заниматься. В прошлом году отремонтировали ряд адресов, но объемы этого года значительно больше», — написал губернатор Челябинской области.

Список адресов, где пройдет ремонт, опубликовали на сайте мэрии. Он будет пополняться, так как уже сформирован резерв проездов на основе обращений.

«Отмечу активность администрации города в этом вопросе. Нашли собственные средства, регион поддержал», — отметил Алексей Текслер.

Ремонтом дорог также займутся в Магнитогорске и других городах региона. Если жители оценят работу, то проекты распространят на весь регион.