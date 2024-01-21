Строители из Челябинской области восстановили поликлинику в Ясиноватой

Здание было полностью разрушено из-за обстрелов

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Строители из Челябинской области восстановили почти полностью разрушенную поликлинику в подшефном городе Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Сейчас это практически новое медучреждение с новейшим оборудованием. Об этом сообщили в ролике, размещенном в телеграм-канале «Типичный Донецк».

«К нам было прямое попадание, было все разрушено. Стоял вопрос о том, чтобы закрыть поликлинику и перевести нас в другое помещение. Но благодаря губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и всем нашим шефам было принято решение восстановить медучреждение»,— говорится в видео.

Можно сказать, что здание не восстанавливали, а практически строили с нуля. И сейчас это современная поликлиника со светлыми большими кабинетами, новейшей техникой и медоборудованием.

Строители из Челябинской области также восстанавливали в Ясиноватой и Волновахе детские сады и школы, дороги, другие здания. Подшефным городам были переданы автомобили. В ноябре на международной выставке-форуме «Россия» глава администрации Ясиноватского района Дмитрий Шевченко и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко поблагодарили Алексея Текслера за то, что сейчас районы живут нормальной жизнью благодаря помощи, оказанной профессионалами из Челябинской области.