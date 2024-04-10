Ребенок с ДЦП научился танцевать после нейрохирургической операции в Челябинске

Хирурги областной детской больницы помогли юному пациенту стать обычным мальчишкой

Маленький Миша живет с диагнозом ДЦП. До недавнего времени даже ходить ему было непросто: из-за спазма мышц мальчик не мог опереться на всю стопу, а колени были все время немного согнуты. Врачи Челябинской областной детской больницы провели сложную нейрохирургическую операцию — ризотомию, после которой мальчик научился ходить, как здоровые дети, и танцевать, сообщает пресс-служба клиники.

«Селективная дорсальная ризотомия — это нейрохирургическая операция для снятия спастики с мышц. Хирург разделяет корешки чувствительных нервов, идущих к мышцам конечностей, на отдельные волокна. Эти волокна стимулируют электрическими импульсами, чтобы определить те, которые вызывают спастику. Аномальные волокна пересекаются, а нормальные — сохраняются нетронутыми. Тем самым получается добиться снижения спастичности в мышцах и облегчить движение», — объясняют суть операции в клинике.

Сначала семья боялась отправлять ребенка на операцию. Но хирург Герман Сафронов успокоил маму и пообещал впечатляющий результат.

«Операция длилась 6 часов. На вторые сутки сына уже поставили на ноги, Миша начал ходить. До этого он ходил на носочках, подгибал коленки. Изменения мы увидели почти сразу. А сейчас, спустя полтора года, результат колоссальный: сын стоит на полной стопе и в руках нет спастики. Мы очень довольны», — говорит мама мальчика Лилия.

Сегодня мальчик проходит в больнице плановую реабилитацию. По словам врача-невролога отделения реабилитации ЧОДКБ Елены Копыловой, подобные операции можно делать с трех лет. И делать их стоит как можно раньше, пока у ребенка не появились выраженные ортопедические изменения. В подростковом возрасте операция уже не будет такой эффективной.

Ризотомию в ЧОДКБ проводят с 2021 года, за это время прооперировали 65 детей.

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