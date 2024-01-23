В Челябинске врачи вытащили из уха двухлетнего ребенка таракана

Насекомое уже высохло

Врачи челябинской детской больницы № 8 извлекли из уха двухлетнего мальчика остатки высохшего таракана. Насекомое мешало ребенку на протяжении некоторого времени, и обнаружить его удалось во время одного из осмотров в рамках госпитализации, сообщили на странице ДГКБ № 8 в социальной сети «ВКонтакте».

Несколько недель назад родители малыша обратили внимание на то, что он стал странно себя вести: постоянно хватался за голову и громко кричал, стал беспокойным. Ребенка отвели в больницу, и после осмотра его госпитализировали для проведения полного обследования и исключения серьезных диагнозов.

«Уже в отделении, во время осмотра врача-лора, были обнаружены посторонние объекты в левом ухе ребенка. После изъятия находкой оказались остатки уже высохшего таракана. К счастью, обошлось без печальных последствий. Преждевременный диагноз, поставленный врачами ранее, не подтвердился», — уточнили в больнице.

Сейчас ребенок полностью здоров. С родителями проведена беседа о важности поддержания чистоты в доме.