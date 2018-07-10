/ Копейчан завалило градом и затопило дождевой водой во время шторма

Испорчен урожай садоводов.

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Стихия разгулялась накануне на Южном Урале. Сильнее всего досталось жителям Челябинска и пригорода. Крупный град засыпал поселок Старокамышинск, входящий в состав Копейска. Местные жители не только любовались громовыми раскатами, но и спасались от осадков.

Лупило так, что я за стекла переживала. — делится переживаниями копейчанка Лариса Светкина.

Южноуральцы поделились снимками стихии в социальных сетях. Наутро, когда ливень прекратился, удалось оценить последствия шторма. Поселковые улицы оказались затоплены водой. Их уже сравнили с итальянской Венецией.

Не знаю, как у других людей, у меня немного капусту побил, дырявая теперь. Ягоды смородины немного осыпались, помидоры слегка побило. Но все живое. — отметила жительница Марина Велькер.

Отметим, в ночь на 10 июля в столице Южного Урала бушевала гроза. Челябинцы запечатлели многочисленные молнии. Смотрите снимки и видео здесь.