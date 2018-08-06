/ Новая неделя начнется для южноуральцев со штормового предупреждения

Порывистый ветер и град сохранятся в понедельник.

Жителям Челябинской области не стоит убирать в дальний ящик зонты и дождевики. 6 августа в регионе по решению МЧС продлено штормовое предупреждение. В этот день на территорию Южного Урала придет циклон.

Ночью и днем 6 августа в связи с прохождением атмосферных фронтов в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный. Возможно усиление ветра до 25 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что жителей южноуральской столицы также затронет неблагоприятный прогноз. Челябинцев ждет переменчивая погода с осадками и ветром.

В Челябинске будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха днем поднимется до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9, днем при грозе отдельные порывы до 14 метров в секунду. — отметили челябинском гидрометцентре.

Жителям региона напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 101.