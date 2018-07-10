/ Фотографиями ночной грозы поделились челябинцы

В регионе действует штормовое предупреждение.

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Необыкновенно красивая гроза бушевала над Челябинском ночью с 9 на 10 июля. Молнии, сопровождаемые раскатами грома, разрезали небо и освещали город. Несмотря на предупреждение МЧС держаться подальше от окон и по возможности не выходить на улицу, горожане поспешили запечатлить вспышки. Красивые кадры появились в социальных сетях.

Напомним, что 9 июля южноуральцы получили рассылку от ГУ МЧС региона о штормовом предупреждении.

Ночью и днем 10 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, в горных районах очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с и более. — заявили в ведомстве.

Южноуральцам порекомендовали закрывать окна и держаться от них как можно дальше. На улице — обходить стороной деревья, рекламные щиты, вывески, дорожные знаки и линии электропередач. Тем, кто «встречает» грозу в автомобиле, посоветовали опустить антенну и закрыть окна.



Фото: Денис Вавилин; Татьяна Акименко; Евгений Егорейченков; Александр Даниленков; Елена Кириченко; Максим Лапин; Яна Патракова; Кристина Данилкина

