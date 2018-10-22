/ Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе

Мальчик получил смертельные травмы.

В поселке Мичуринский Карталинского района, при обрушении песчаного склона погиб 2-летний мальчик. Инцидент произошел в воскресенье, 21 октября.

По предварительным данным, отец ребенка заготавливал песок на карьере для ремонта частного дома. В это время произошло обрушение песчаного склона на его жену и ребенка, находившегося у нее на руках. После того, как мужчина их откопал, ребенок скончался по дороге в больницу. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас сотрудники следственного комитета по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводится экспертиза по установлению причин смерти ребенка. После проведения всех мероприятий будет вынесено процессуальное решение.