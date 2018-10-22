Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.81 +0.09 75.32 -0.25
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 15:24
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
Глава региона отметил, что последнее слово всегда за населением.
/ Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе

Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе

Мальчик получил смертельные травмы.
сегодня в 15:58
  |  Происшествия

В поселке Мичуринский Карталинского района, при обрушении песчаного склона погиб 2-летний мальчик. Инцидент произошел в воскресенье, 21 октября.

По предварительным данным, отец ребенка заготавливал песок на карьере для ремонта частного дома. В это время произошло обрушение песчаного склона на его жену и ребенка, находившегося у нее на руках. После того, как мужчина их откопал, ребенок скончался по дороге в больницу. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас сотрудники следственного комитета по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводится экспертиза по установлению причин смерти ребенка. После проведения всех мероприятий будет вынесено процессуальное решение.

Происшествия
Гибель шахтера под завалами обернулась уголовным делом
21.09.2018
Гибель шахтера под завалами обернулась уголовным делом
Общество
Копейчан завалило градом и затопило дождевой водой во время шторма
  
10.07.2018
Копейчан завалило градом и затопило дождевой водой во время шторма
Происшествия
Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести
05.06.2018
Заброшенное здание, в котором завалило девочку, собираются снести
Происшествия
В заброшенном челябинском доме завалило 14-летнюю девочку
05.06.2018
В заброшенном челябинском доме завалило 14-летнюю девочку
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района
сегодня в 17:39
Лифт вспыхнул в жилом доме Металлургического района
Происшествия
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
  
сегодня в 16:35
Спасение коровы, угодившей в яму, попало на видео
Общество
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
сегодня в 16:05
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
Происшествия
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
сегодня в 15:58
Двухлетнего ребенка засыпало песком в Карталинском районе
Происшествия
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
  
сегодня в 15:38
Маршрутное такси протаранило легковушку в Челябинске
Общество
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев
сегодня в 15:33
Деревья в сосновом бору угрожают безопасности челябинцев
Политика
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
сегодня в 15:24
Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора
Происшествия
На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка
сегодня в 15:14
На звание самой сексуальной женщины России претендует челябинка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6