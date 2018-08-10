/ «Урожай побит». Крупный град прошел на Южном Урале

Осадки в регионе не прекратятся.

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В редакцию сайта «Первый областной» жительница Копейска выслала видео, на котором снят разгул стихии. Сильный ветер, дождь и град бушевал накануне вечером на Южном Урале. Льдинки размером с перепелиное яйцо заметно побили урожай.

Урожай побит, все помидоры сорвало, листья на куски раскромсало. Это все град. — делится челябинка Динара Исмагилова.

Публикация от Динара Исмагилова (@di_iwa) 9 Авг 2018 в 11:11 PDT

На осадки жалуются в Коркино и Еманжелинске.

Там не только испорчены садовые растения, но и повреждены припаркованные под открытым небом автомобили.

Синоптики говорят, что в регионе ожидаются только дожди. Также заметно снизится температура воздуха. Особенно остро похолодание будет заметно в горах.

В пятницу на территории Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, утром туманы. Температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса. Ветер северный 5−10, отдельные порывы до 16 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Отметим, что похожую погоду обещают синоптики в Челябинске и Магнитогорске, Миассе и Златоусте.