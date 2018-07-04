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/ Верховный муфтий России откроет троицкое медресе во время Расулевских чтений

Верховный муфтий России откроет троицкое медресе во время Расулевских чтений

Научно-практическая конференция будет длиться три дня.
сегодня в 11:48
  |  Общество

Расулевские чтения стартуют в Троицке в этот четверг, 5 июля. Это уже VII мероприятие такого формата. Традиционно организаторы проведут научные секции и круглые столы с участием верховного муфтия России Талгата Таджуддина, а также — профессор Амманского международного университета исламских наук шейха Абдурразак Ассаиди из Иордании.

В 2018 году участниками и гостями конференции станут представители Иорданского Хашимитского Королевства, государства Израиль, республики Казахстан, республики Узбекистан и более 20 субъектов Российской Федерации. Такое большое представительство гостей еще раз подчеркивает главную цель нашего форума — укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. — подчеркнул заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Одним из главных событий конференции станет открытие учебного заведения для мусульманского духовенства (медресе) Зайнуллы Расулева. Его начали восстанавливать еще в 2015 году на средства областного бюджета по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. Заявки на обучение в образовательном учреждении уже подали 10 студентов из Челябинской области, а также из соседних регионов. Учиться студенты будут бесплатно.

Кроме того, в рамках Расулевских чтений состоится II межрегиональный конкурс исполнителей произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия мусульманских народов «Мунаджат-2018», а также фотовыставка «Шамаиль. Слово и образ», литературно-музыкальный этюд «Поклон Востоку!» с участием народного артиста России Евгенея Князева, баянистом Айдара Гайнуллина, камерного оркестра «Классика» под управлением Адика Абдурахманова, книжная ярмарка национальных литературных изданий, закрытый показ фильма «Мулла» студии «Татаркино».

Завершит Расулевские чтения традиционный областной праздник «Сабантуй». Гостей угостят домашней лапшой и проведут конкурс на лучшую пряху.

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