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/ Гостей Сабантуя в Троицке угостят домашней лапшой

Гостей Сабантуя в Троицке угостят домашней лапшой

Праздник состоится в первую субботу июля.
сегодня в 12:23
  |  Общество

Масштабный праздник Сабантуй соберет более 50 тысяч человек на поле бывшей вертолетной части Троицка. Уже в эту субботу, 7 июля, там традиционно организуют большую концертную программу с творческими коллективами области, а также артистами из Башкирии и Татарстана. На территории появятся три поселения: башкирское, татарское и казахское. Каждое из них приготовило гостям свои сюрпризы.

Так, на башкирском подворье появится уголок пчеловодства, а также пройдут мастер-классы по национальной кухне изделий из пшеничной муки и выставка-продажа молочной продукции. На территории татарского подворья организуют продажу книг татарских писателей, выставку национальной кухни и лучших татарских блюд. Скучно не будет даже детям: на отдельной площадке пройдет детский Сабантуй со своей программой.

Для начала юные участники устроят парад в национальных костюмах, а затем проведут фестиваль зонтиков и первый парад мыльных пузырей, поиграют в игры, поучаствуют в многочисленных мастер-классах. Будет действовать «Город мастеров», где желающие смогут приобрести сувениры, игровая площадка. В рамках праздника пройдет смотр народных талантов, конкурс на самую длинную и красивую косу. — пояснили в администрации Троицкого городского округа.

Среди новшеств мероприятия — соревнования среди женщин на лучшую пряху и на приготовление самой вкусной домашней лапши. В дегустации блюд смогут поучаствовать все желающие. Еще один состязательный элемент Сабантуя — национальная борьба корэш, якутская борьба масс-рестлинг, также можно будет помериться силами в гиревом спорте, становой тяге и поучаствовать в чемпионате по пенальти.

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