/ 14 студентов приступили к изучению Корана в единственном южноуральском медресе

Учебный год начали в Троицке.

Единственное на Южном Урале медресе «Расулия» открыло свои двери для студентов. Здесь их называют шакирдами. Взяться за постижение писания в Троицке взялось 14 человек. Мужчины получают в духовной школе двойное образование — религиозное и светское. Основной упор во время занятий делается на чтение священной книги мусульман — Корана.

Мы знаем, что Коран читается нараспев. Но в книге есть такие моменты, где можно тянуть, а где нельзя тянуть. Для этого изучаются правила чтения Корана. Нужно знать, как правильно читать Коран. — рассказал сайту «Первый областной» преподаватель основ ислама, правил чтения Корана и каллиграфии Ахмад Сафин.

Программа обучения рассчитана на 3 года. Выпускники медресе должны восполнить нехватку имамов в мечетях по всей России.

Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский открыл духовную школу во время Расулевских чтений. Духовная школа появилась в регионе после длительного перерыва.

Расулевские чтения ежегодно проводятся на территории Челябинской области. Традиционно организаторы проводят научные секции и круглые столы с участием верховного муфтия России Талгата Таджуддина.