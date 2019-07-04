Алексей Текслер встретился с муфтием Челябинской области перед Расулевскими чтениями

Ринат Раев назвал встречу важной для исламской культуры.

Духовную сторону жизни южноуральцев не оставляет без внимания Алексей Текслер. 3 июля глава Челябинской области встретился с Ринатом Раевым, муфтием Челябинской и Курганской областей. Встреча состоялась накануне Расулевских чтений, которые проходят 4 и 5 июля в Челябинске и Троицке.

«Пригласил Вас обсудить ряд вопросов, в том числе в связи с предстоящими в ближайшую пятницу Расулевскими чтениями. Вы стояли у истоков этого важного и значимого для исламского мира форума. В чтениях не первый год лично принимает участие Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Второй вопрос — развитие отношений между правительством и духовное управление мусульман. Постоянно общение позволит нам способствовать развитию духовной жизни мусульман», — подчеркнул Алексей Текслер.

Действительно, духовное управление мусульман принимает активное участие в мероприятиях, которые направлены на гармонизацию межнациональных отношений.

«Сегодняшняя встреча говорит о внимании со стороны нового руководителя региона к многотысячной мусульманской общине области, что очень важно для исламской культуры», — отметил муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

Отметим, что помимо социального партнерства Алексей Текслер и Ринат Раев также обсудили строительство мечетей в Челябинской области.