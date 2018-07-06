/ Медресе восстановили и открыли для учебы в Троицке

Город восстанавливает духовные традиции.

Во время Рассулевских чтений состоялось торжественное открытие медресе — мусульманского духовного учебного заведения. Долгое время оно отсутствовало в Челябинской области, затем было решено медресе восстановить. И вот в 2018 году заведение открыло двери для гостей — губернатора Бориса Дубровского, Верховного муфтия России Талгата Таджуддина. А в сентябре в медресе начнут учебу 11 студентов.

Поздравляю вас с замечательным событием — открытием после реконструкции медресе «Расулия». Оно освящено именем шейха Зайнуллы Расулева, который пользовался огромным авторитетом учеников, передавал им не только знания, но и глубокое почитание духовных традиций. При нем Троицк стал признанным центром мусульманского образования. Важно, что сегодня Троицк восстанавливает свои былые позиции в сфере духовного и национального просветительства. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Губернатор также участвовал в открытии научно-практической конференции Расулевские чтения. Он поприветствовал всех участников, особое внимание уделив представителям ШОС. Борис Дубровский отметил важность подобных мероприятий, возрождающих духовую жизнь региона, рушащий барьеры между представителями разных религий, народов и стран. Глава Челябинской области вспомнил философа Аль-Фараби и его мудрое изречение о силе человека, растущей в сторону способностей в свободном обществе. Борис Дубровский выразил уверенность в том, что каждый сможет следовать этой мысли, развивать свой потенциал — с божьей помощью.

Напомним, Расулевские чтения в 7 раз проходят в регионе. Традиционно организаторы проводят научные секции и круглые столы с участием верховного муфтия России Талгата Таджуддина, а также — профессора Амманского международного университета исламских наук шейха Абдурразак Ассаиди из Иордании.