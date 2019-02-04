Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.66 +0.3 75.15 -0.05
Челябинск
сейчас
 
-23 °C
завтра
 
-27 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Расстояние между трамваями-челноками на ЧМЗ сократили в два раза

Расстояние между трамваями-челноками на ЧМЗ сократили в два раза

Теперь работники «Мечела» могут быстрее добраться до работы.
сегодня в 10:27
  |  Общество

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко доложил на аппаратном совещании главы города, что расстояние между трамваями-шаттлами, курсирующими на улице Монтажников в сторону моста «Коксохим», а также от моста «Коксохим» в сторону конечной «ЭСПЦ-6», сократили более чем в два раза.

На прошлой неделе прошло совещание, с выездом на путепровод, при участии депутата Госдумы Владимира Бурматова. На нем было принято решение сократить путь движения пассажиров из шаттла в шаттл с 400 метров до 130 метров. Решение уже реализовано. — отметил Александр Павлюченко.

Расстояние сократили по требованию депутата Владимира Бурматова. Это предложение было озвучено парламентарием на выездном совещании, и его уже реализовали. Парламентарий озвучил еще ряд предложений. Они связаны с ситуацией на объездных путях.

Во-первых, мы попросили навести порядок с дорожными знаками, чтобы у автомобилистов была четкая навигация и понимание путей объезда. Во-вторых, мы попросили ускорить приведение в порядок двух объездных дорог, чтобы владельцам автомобилей, личного пассажирского, грузового транспорта, можно было проблемную зону спокойно объехать вне зависимости от сезона. И третье, мы попросили, чтобы между двумя бесплатными шаттлами, которые подвозят людей, было сокращено расстояние, чтобы людям было удобно пересаживаться и не надо было идти пешком полкилометра. И, самое главное, решено ускорить все необходимые процедуры, чтобы уложиться в сроки по реконструкции моста. С учетом того, что это объект будет востребован к саммитам, сроки нужно жестко контролировать. Я благодарен Губернатору Челябинской области, он нас поддержал, выделил средства на ремонт путепровода, благодаря этому получиться его не только отремонтировать, но и расширить. — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Урегулирование вопроса оказалось весьма своевременным, поскольку в Челябинске ожидаются рекордно низкие температуры. Рабочие, пользующиеся челноками, уже отметили, что добираться до работы стало намного удобнее.

Общество
Трамваи-шаттлы впервые вышли на улицы Челябинска
18.01.2019
Трамваи-шаттлы впервые вышли на улицы Челябинска
Общество
«Как электричка»: о новых трамваях-шаттлах рассказали челябинцам
16.01.2019
«Как электричка»: о новых трамваях-шаттлах рассказали челябинцам
Общество
Два скоростных трамвая могут запустить в Челябинске в связи с закрытием моста на ЧМЗ
  
14.01.2019
Два скоростных трамвая могут запустить в Челябинске в связи с закрытием моста на ЧМЗ
Общество
День рождения сегодня празднует челябинская система трамвайного движения
05.01.2019
День рождения сегодня празднует челябинская система трамвайного движения
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе
сегодня в 16:49
К первому сентября может закончиться строительство ДШИ в Миассе
Общество
Укушенный мамой младенец теперь лежит в больнице с отцом
сегодня в 16:46
Укушенный мамой младенец теперь лежит в больнице с отцом
Происшествия
Два человека погибли в страшном ДТП в Красноармейском районе
сегодня в 16:32
Два человека погибли в страшном ДТП в Красноармейском районе
Общество
Актер челябинского театра сыграл в постановке столичного режиссера
сегодня в 16:11
Актер челябинского театра сыграл в постановке столичного режиссера
Происшествия
Один человек пострадал в крупном пожаре в Миассе
сегодня в 15:58
Один человек пострадал в крупном пожаре в Миассе
Происшествия
Пьяный челябинец воткнул пинцет в нейрохирурга во время осмотра
сегодня в 15:27
Пьяный челябинец воткнул пинцет в нейрохирурга во время осмотра
Культура
«Памятник Децлу» вырос в Челябинске
сегодня в 15:19
«Памятник Децлу» вырос в Челябинске
Общество
«Ароматный» ручей неестественного цвета озадачил жителей Металлургического района
сегодня в 14:18
«Ароматный» ручей неестественного цвета озадачил жителей Металлургического района
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6