/ Расстояние между трамваями-челноками на ЧМЗ сократили в два раза

Теперь работники «Мечела» могут быстрее добраться до работы.

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко доложил на аппаратном совещании главы города, что расстояние между трамваями-шаттлами, курсирующими на улице Монтажников в сторону моста «Коксохим», а также от моста «Коксохим» в сторону конечной «ЭСПЦ-6», сократили более чем в два раза.

На прошлой неделе прошло совещание, с выездом на путепровод, при участии депутата Госдумы Владимира Бурматова. На нем было принято решение сократить путь движения пассажиров из шаттла в шаттл с 400 метров до 130 метров. Решение уже реализовано. — отметил Александр Павлюченко.

Расстояние сократили по требованию депутата Владимира Бурматова. Это предложение было озвучено парламентарием на выездном совещании, и его уже реализовали. Парламентарий озвучил еще ряд предложений. Они связаны с ситуацией на объездных путях.

Во-первых, мы попросили навести порядок с дорожными знаками, чтобы у автомобилистов была четкая навигация и понимание путей объезда. Во-вторых, мы попросили ускорить приведение в порядок двух объездных дорог, чтобы владельцам автомобилей, личного пассажирского, грузового транспорта, можно было проблемную зону спокойно объехать вне зависимости от сезона. И третье, мы попросили, чтобы между двумя бесплатными шаттлами, которые подвозят людей, было сокращено расстояние, чтобы людям было удобно пересаживаться и не надо было идти пешком полкилометра. И, самое главное, решено ускорить все необходимые процедуры, чтобы уложиться в сроки по реконструкции моста. С учетом того, что это объект будет востребован к саммитам, сроки нужно жестко контролировать. Я благодарен Губернатору Челябинской области, он нас поддержал, выделил средства на ремонт путепровода, благодаря этому получиться его не только отремонтировать, но и расширить. — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Урегулирование вопроса оказалось весьма своевременным, поскольку в Челябинске ожидаются рекордно низкие температуры. Рабочие, пользующиеся челноками, уже отметили, что добираться до работы стало намного удобнее.