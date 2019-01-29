Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.93 +0.01 75.19 +0.56
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Проблемы, возникшие из-за закрытия моста на ЧМЗ, помогут решить местным жителям

Проблемы, возникшие из-за закрытия моста на ЧМЗ, помогут решить местным жителям

Специальная комиссия контролирует процесс решения возникающих вопросов.
сегодня в 14:09
  |  Общество

В Челябинске создана специальная комиссия, которая будет контролировать решение проблем, возникающих у жителей города из-за закрытия моста в Металлургическом районе. С этой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. В комиссию вошли: заместитель Главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников, глава Металлургического района Сергей Кочетков и руководство ООО «ЧелябГЭТ».

Поскольку путепровод закрылся как минимум на год, горожан волнуют такие вопросы как: время прибытия скорой помощи, как добираться на работу сотрудникам предприятий «Мечел», указатели для автомобилистов на объездные дороги и состояние этих дорог.

Во-первых, мы попросили навести порядок с дорожными знаками, чтобы у автомобилистов была четкая навигация и понимание путей объезда. Во-вторых, мы попросили ускорить приведение в порядок двух объездных дорог, чтобы владельцам автомобилей, личного пассажирского, грузового транспорта, можно было проблемную зону спокойно объехать вне зависимости от сезона. И третье, мы попросили, чтобы между двумя бесплатными шаттлами, которые подвозят людей, было сокращено расстояние, чтобы людям было удобно пересаживаться и не надо было идти пешком полкилометра. И, самое главное, решено ускорить все необходимые процедуры, чтобы уложиться в сроки по реконструкции моста. С учетом того, что это объект будет востребован к саммитам, сроки нужно жестко контролировать. Я благодарен Губернатору Челябинской области, он нас поддержал, выделил средства на ремонт путепровода, благодаря этому получится его не только отремонтировать, но и расширить. — отметил Владимир Бурматов.

Эти и другие вопросы, которые могут возникнуть у населения Челябинска в связи с закрытием моста на ЧМЗ, будут решаться при помощи этой комиссии.

Общество
Трамваи-шаттлы впервые вышли на улицы Челябинска
18.01.2019
Трамваи-шаттлы впервые вышли на улицы Челябинска
Общество
«Как электричка»: о новых трамваях-шаттлах рассказали челябинцам
16.01.2019
«Как электричка»: о новых трамваях-шаттлах рассказали челябинцам
Общество
Ремонт моста на ЧМЗ взяла на особый контроль администрация города
14.01.2019
Ремонт моста на ЧМЗ взяла на особый контроль администрация города
Общество
Шаттлы из Миасса на «Солнечную долину» позволят сократить время в пути
09.08.2017
Шаттлы из Миасса на «Солнечную долину» позволят сократить время в пути
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Одного из самых сильных людей мира прооперировали в Челябинске
сегодня в 14:32
Одного из самых сильных людей мира прооперировали в Челябинске
Общество
Проблемы, возникшие из-за закрытия моста на ЧМЗ, помогут решить местным жителям
сегодня в 14:09
Проблемы, возникшие из-за закрытия моста на ЧМЗ, помогут решить местным жителям
Происшествия
Выживший при обрушении дома в Магнитогорске мужчина вновь попал в больницу
сегодня в 13:58
Выживший при обрушении дома в Магнитогорске мужчина вновь попал в больницу
Общество
Еще на полмиллиона рублей пополнился фонд помощи пострадавшим в Магнитогорске
сегодня в 13:37
Еще на полмиллиона рублей пополнился фонд помощи пострадавшим в Магнитогорске
Общество
Эффект от оказанной региональным предприятиям помощи оценил Руслан Гаттаров
сегодня в 12:54
Эффект от оказанной региональным предприятиям помощи оценил Руслан Гаттаров
Общество
Поучаствовать в конкурсе театров мод и костюмов приглашают юных южноуральцев
сегодня в 12:31
Поучаствовать в конкурсе театров мод и костюмов приглашают юных южноуральцев
Общество
Администрация Челябинска будет публиковать информацию об отмене занятий
сегодня в 11:57
Администрация Челябинска будет публиковать информацию об отмене занятий
Общество
Турнир по хоккею в валенках пройдет в эти выходные в Челябинске
сегодня в 11:43
Турнир по хоккею в валенках пройдет в эти выходные в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6