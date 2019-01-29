/ Проблемы, возникшие из-за закрытия моста на ЧМЗ, помогут решить местным жителям

Специальная комиссия контролирует процесс решения возникающих вопросов.

В Челябинске создана специальная комиссия, которая будет контролировать решение проблем, возникающих у жителей города из-за закрытия моста в Металлургическом районе. С этой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. В комиссию вошли: заместитель Главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников, глава Металлургического района Сергей Кочетков и руководство ООО «ЧелябГЭТ».

Поскольку путепровод закрылся как минимум на год, горожан волнуют такие вопросы как: время прибытия скорой помощи, как добираться на работу сотрудникам предприятий «Мечел», указатели для автомобилистов на объездные дороги и состояние этих дорог.

Во-первых, мы попросили навести порядок с дорожными знаками, чтобы у автомобилистов была четкая навигация и понимание путей объезда. Во-вторых, мы попросили ускорить приведение в порядок двух объездных дорог, чтобы владельцам автомобилей, личного пассажирского, грузового транспорта, можно было проблемную зону спокойно объехать вне зависимости от сезона. И третье, мы попросили, чтобы между двумя бесплатными шаттлами, которые подвозят людей, было сокращено расстояние, чтобы людям было удобно пересаживаться и не надо было идти пешком полкилометра. И, самое главное, решено ускорить все необходимые процедуры, чтобы уложиться в сроки по реконструкции моста. С учетом того, что это объект будет востребован к саммитам, сроки нужно жестко контролировать. Я благодарен Губернатору Челябинской области, он нас поддержал, выделил средства на ремонт путепровода, благодаря этому получится его не только отремонтировать, но и расширить. — отметил Владимир Бурматов.

Эти и другие вопросы, которые могут возникнуть у населения Челябинска в связи с закрытием моста на ЧМЗ, будут решаться при помощи этой комиссии.