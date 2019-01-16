/ «Как электричка»: о новых трамваях-шаттлах рассказали челябинцам

Новый для города вид транспорта будет курсировать в Металлургическом районе.

Жителям Челябинска с недавних пор стали просто необходимы трамваи-шаттлы. В связи с ремонтом моста в Металлургическом районе движение стало значительно затруднено. Решением проблемы стали новый для города вид транспорта.

Это два трамвая, которые скреплены сзади. Водитель может ехать в прямом направлении. После ему нужно будет выйти и зайти в другой вагон, и тогда уже ехать в обратном направлении. Как электричка. — поделился директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Отмечается, что появление таких трамваев не потребует закупа новых вагонов и переоборудования рельсовых путей. Будет рассмотрена только возможность спайки стыков, ведь при использовании бесшовных рельсов износ колесных пар меньше.

Это те вагоны, которые есть у нас в парке. Они и использовались. Это был 19 маршрут трамвая. Причем он уже ездил по территории завода порядка 3 километров. Затем разворачивался, у нас там есть кольцо, и уже увозил людей обратно. — отметил Александр Павлюченко.

Кроме того, в планах — создание остановочных площадок с двух сторон от моста. От этого увеличится безопасность пешеходов. Озадачены специалисты и внутренней модернизацией трамваев.

Я считаю, что нужно начать с малого, нужно развивать линейную инфраструктуру. Это и рации, и, как говорят, «умные» остановки, а также обновленный ГЛОНАСС. Это тоже одна из важных составляющих. — добавил Александр Павлюченко.

Подобный транспорт, отмечают эксперты, быстрее и удобнее. Ранее возможность опробовать такие трамваи была у россиян во время Чемпионата мира по футболу.