/ На новую трамвайную ветку в Магнитогорске потратят 191 миллион рублей

Она свяжет между собой Зеленый лог и Карла Маркса.

Новая трамвайная ветка в Магнитогорске должна появиться уже к 2020 году. Сейчас МУП «Магнитогорскинвестстрой» ищет подрядчика для реализации проекта. Информация об этом размещена на сайте Государственные закупки.

Всего на работы планируется потратить 191 миллион рублей. Начинать подготовку к строительству предстоит уже в апреле. Завершить работы необходимо до 1 ноября 2019 года. Задача новой ветки — связать между собой Зеленый лог и проспект Карла Маркса.

Это позволит охватить трамвайным движением южную часть города. Сейчас активно развиваются новые кварталы, уже началась застройка 148 микрорайона. С 2019 года мы будем благоустраивать эту часть Магнитогорска.

— отметил ранее мэр Сергей Бердников.

Выбрать подрядчика МУП «Магнитогорскинвестстрой» предстоит уже 18 марта.