/ Трамваи-шаттлы впервые вышли на улицы Челябинска

Два челнока запущены, чтобы заменить маршрут трамвая № 19.

Трамваи-шаттлы сегодня, 18 января, впервые пустили в эксплуатацию в Челябинске. Состоят они из двух вагонов, которые сцепляют задними частями. Это позволяет транспорту ехать сначала в одну, а после — в обратную сторону.

Курсировать трамваи-шаттлы будут по маршруту № 19, переставшему функционировать из-за аварийного вывода из эксплуатации моста на ЧМЗ. Теперь горожанам не придется ходить пешком по морозу несколько километров — состав курсирует каждые полчаса.

Первый трамвай ходит по улице Монтажников до моста, второй — по территории комбината. Рейсы выполняются один раз в тридцать минут. Расписание уже доступно на сайте. — рассказал «Первому областному» сотрудник отдела перевозок Александр Севостьянов.

Отметим, расписание челноков можно посмотреть здесь.