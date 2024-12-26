Рашид Исмаилов: «Экопросвещение — это задача государственной важности»

Глава экосовета при губернаторе Челябинской области подвел итоги 2024 года и обозначил векторы природоохранной работы на 2025‑й

Повышать экологическую сознательность общества, обеспечивать диалог между чиновниками и промышленниками, депутатами и населением в вопросах природоохраны, выявлять проблемы и предлагать методы их решения – все это и еще многое другое является направлениями работы Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. О природоохранных итогах 2024 года и ближайших планах Первому областному информагентству рассказал председатель Российского экологического общества, руководитель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов.



Впрочем, разговор мы начали с событий на Черноморском побережье, куда сегодня едут волонтеры со всей страны — помогать чистить пляжи и спасать животных от мазута, который после затопления танкеров ежедневно выбрасывает на берег на Кубани, в Крыму, в Краснодарском крае. Российское экологическое общество — одна из ведущих природоохранных организаций — тоже включилось в эту работу.



— Мы создали свой общественный штаб, открыли горячую линию, организуем деятельность волонтеров на Кубани и в Крыму, а также мониторим ситуацию, смотрим, что необходимо в первую очередь. Транслируем свои рекомендации властям, потому что, как показывает практика, на местах у администрации, мягко говоря, не все получается. Наши эксперты собирают проблематику, обобщают ее, систематизируют и направляют рекомендации, что необходимо делать в приоритетном порядке.



— Рашид Айдынович, экоповестка в последние годы выходит на первый план на всех уровнях вплоть до федерального. Как, по вашей оценке, на этом фоне выглядит Челябинская область?



— Южный Урал вместе со всей страной в этом году активно реализовывал мероприятие национального проекта «Экология». В части «Чистого воздуха» значительное событие, которое бы я отметил, — это рекультивация большой свалки в Магнитогорске. Это очень серьезный проект, федерального уровня, и регион с ним успешно справился. Получен значительный эффект: во-первых, избавились от накопленного вреда, а во-вторых, снизили выбросы вредных веществ в атмосферу.



В Златоусте тоже ликвидирована большая городская свалка. Этот объект накопленного вреда ликвидировали с поддержкой федеральных средств, тоже по нацпроекту «Экология», но в рамках другого федерального проекта — «Чистая страна».



Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Это проблема многих регионов. Челябинская область в этом году ликвидировала более сотни таких объектов, и работа эта продолжается. Вопрос этот, кстати, находится на постоянном контроле губернатора.



— Обильные осадки минувшего лета вскрыли еще одну большую проблему — состояние плотин и дамб, ряд которых значительно пострадал.



— Экосовет мониторил проведение капитального ремонта ГТС в Верхнем Уфалее. Я выезжал туда с инспекцией и могу сказать, что проведенная модернизация — это достойный результат.



Кстати, важно тоже по этой теме. Властями принято решение о создании в министерстве экологии спецструктуры для постоянного мониторинга гидротехнических сооружений и выдачи своевременных методических рекомендаций муниципалитетам, то есть проводится централизованная работа по управлению рисками, в которую будут включены все соответствующие службы, на экосовет будут возложены задачи общественного контроля и экспертных рекомендаций.



У нас в целом большая работа ведется по водной тематике: выезжаем на места, смотрим, как реконструируются очистные сооружения, где необходима наша экспертная поддержка, поддержка области, Федерации. Это одна из наших ключевых компетенций — мы как коммуникаторы обеспечиваем взаимодействие предприятий и регионального проектного офиса, а также обеспечиваем коммуникацию «регион — федеральный центр». На такой диалог тоже есть большой запрос от корпоративного сектора, и мы его обеспечиваем, помогая и правительству региона, управленческой команде губернатора, а также предприятиям решать разноплановые природоохранные задачи.



Продолжает реализовываться федеральный проект «Чистый воздух». Два года осталось для тех крупных промышленных центров, которые были обозначены еще в раннем указе президента. Кстати говоря, в этом году в рамках проекта установили дополнительные посты мониторинга атмосферного воздуха в Челябинске и в Магнитогорске — и это тоже продолжение работы по обеспечению контроля за качеством воздуха.



Биоразнообразие также остается в фокусе нашей работы. Очень активно развивается тема по сохранению утки-савки. По поручению губернатора формируется стратегия по сохранению редких птиц в Челябинской области. В эту работу включены университеты, ученые, экспертное сообщество.



— Рашид Айдынович, можно ли утверждать, что Челябинская область действует в русле федеральной экоповестки?



— И даже больше. Регион уже достиг того уровня, когда он сам формирует экологическую повестку, в том числе федерального уровня. Тому свидетельство — Детский экологический форум, который область проводила второй уже раз и который привлек пристальное внимание и федеральных экспертов, и представителей других регионов.



Также есть у нас отдельный трек — он интересен тем, что носит междисциплинарный, межотраслевой характер и заключается в том, что мы экологизируем спортивные и культурные мероприятия. Так, в этом году состоявшийся в Нагайбакском районе Челябинской области Парижский полумарафон прошел под нашей эгидой. Марафон стал экологичным, потому что мы организовали сбор и утилизацию отходов, которые были образованы в рамках этого мероприятия.



То есть подчеркну: крупный промышленный центр, каким является Южный Урал, одновременно стал уже признанным центром общественных инициатив, центром таких вот ярких событий, которые формируют экологическую повестку. И эта работа, безусловно, продолжится.



— Еще одна тема, которую нельзя обойти сегодня, — это состояние контейнерных площадок, вывоз мусора и работа регоператоров.



— Все это находится в фокусе работы экосовета, и губернатор тоже неоднократно обращал внимание на данный вопрос. Так, на своей прямой линии Алексей Текслер поставил вопрос очень жестко, но справедливо: на контейнерных площадках был наведен порядок.



Действительно, людям все равно, кто отвечает за контейнерную площадку, у кого какие полномочия. Люди платят за вывоз коммунальных отходов, и все, что им нужно, — чтобы контейнерная площадка была убрана, чтобы с нее своевременно вывозили отходы. На мой взгляд, контейнерные площадки — это лицо реформы чистоты. И его надо приводить в порядок.



В части этой реформы мы провели аналитическую работу, опросили муниципалитеты, выявили проблемы с состоянием контейнерных площадок и причины их возникновения. У нас есть понимание необходимых шагов и мер, которые нужно предпринять, чтобы эту проблему решить. В январе собираем муниципалов и экспертов, Минэкологии Челябинской области для того, чтобы совместно выработать конкретные меры по наведению порядка и доложить губернатору.



Но надо сказать, что российское законодательство активно реформируется в этой части. В Госдуму внесен проект федерального закона по наведению порядка на контейнерных площадках. Регионам дадут возможности самостоятельно определять ответственного за состояние контейнерных площадок.



— Рашид Айдынович, с нового, 2025 года вся страна будет жить в новом национальном проекте «Экологическое благополучие». Что это означает, какие проекты планируются?



— Экологическое благополучие — это национальная цель Российской Федерации, обозначенная нашим президентом Владимиром Путиным. В рамках нового нацпроекта запланировано несколько основных природоохранных треков. Один из них — это водный трек. Состояние водных ресурсов продолжает оставаться в фокусе государственной политики.

Власти Челябинской области подали несколько заявок на получение софинансирования из федерального бюджета для реализации программ по оздоровлению водных объектов. Мы, экосовет, будем эти заявки поддерживать, сопровождать.



Также нацпроект включает в себя трек по отходам. Но мы говорим уже не про реформу чистоты, а про экономику замкнутого цикла. Этот трек включает в себя строительство объектов обращения с отходами, и это более серьезная история. Челябинская область активно вовлечена в эту повестку.



Как я сказал выше, продолжаем проект «Чистый воздух».



— Какие векторы развития природоохранной повестки вы можете обозначить для Челябинской области?



— Обязательно нужно продолжать работу с промышленными предприятиями. Несмотря на внешнеэкономическую и внешнеполитическую конъюнктуру, наши предприятия выполняют свои экологические обязательства. Это очень важный момент. Потому что это ответственность цивилизованного бизнеса. По-другому сегодня предприятия Челябинской области работать уже не будут. Безусловно, усилия по экологизации бизнеса надо продолжать. Как показала практика, дисциплина и ответственность бизнеса всегда эффективно подкрепляются общественным контролем со стороны НКО и СМИ. Наша совместная работа — выявлять проблемы, подсвечивать их, давая тем самым сигнал для корпораций, менеджмента, чтобы они ситуацию на своих предприятиях меняли к лучшему.



Отдельно хотел бы отметить важность работы с населением и обеспечение открытости, прозрачности принятия природоохранных решений. Я всем чиновникам на разном уровне постоянно об этом говорю и порой достаточно жестко: быть открытыми — их обязанность!



У людей есть сегодня запрос на участие в природоохранной повестке, политике, причем участие не пассивное, а активное. Это и участие в принятии решений, в волонтерских мероприятиях, в мероприятиях по интеллектуальной экологии. Развивается экоактивизм, особенно в молодежной среде.



Еще одна задача — экопросвещение. Это, вообще, задача государственная, я бы сказал, идеологическая. Нужно повышать экологическую культуру жителей не только Южного Урала, но и всей страны. Почему это важно? Ну, например, тот факт, что постоянно возникают несанкционированные свалки, — это следствие в том числе низкого уровня экологической культуры. И его нужно повышать. Кстати, в нашем экосовете существует отдельная группа, которая занимается экопросвещением.



И еще одно важное направление работы экосовета на будущий период — это взаимодействие с муниципальными депутатами и органами местного самоуправления. Там, на мой взгляд, есть недооцененный потенциал для активной реализации природоохранной повестки. Это необходимая история, потому что, как показала практика, многие экологические проблемы возникают именно «на земле», и там необходимо обеспечить эти коммуникации с населением. Своего рода экологическую медиацию. При этом зачастую муниципальные депутаты не владеют соответствующими навыками и компетенциями. Будем им в этом помогать. На федеральном уровне Российское экологическое общество совместно с ВАРМСУ создали «Экошколу для муниципального депутата». Это хороший инструмент для повышения уровня экологических знаний муниципалов.

Материал создан ИА «Первое областное»