В Челябинской области создается спецструктура для мониторинга ГТС

Она появится при министерстве экологии и будет работать в штабном режиме

После ряда ЧП на дамбах и плотинах в результате затяжных ливней в Челябинской области создается спецструктура для мониторинга гидротехнических сооружений, об этом решении правительства региона сообщил глава Экосовета при губернаторе Рашид Исмаилов.

«В Минэкологии создается подведомственная структура. Основная задача — обеспечить централизованный контроль за состоянием и работой ГТС области. Из функций выделю мониторинг и выдачу своевременных методических рекомендаций муниципалитетам», — сказал он корреспонденту ИА «Первое областное».

По словам Рашида Исмаилова, по сути, это будет централизованная работа по управлению рисками, в которую будут включены все соответствующие службы.

«В ходе совещания в Минэко мы предложили выработать регламент взаимодействия — чтобы все службы работали в штабном режиме. Взаимодействие с Экосоветом будет организовано в части общественного контроля и экспертных рекомендаций», — добавил он.

В связи с вопросом о состоянии гидротехнических сооружений Рашид Исмаилов обратил внимание еще на один вопрос, общий для многих субъектов страны, — кадровый.

«Еще на что бы я обратил внимание на задачу, которую нужно решать, — это проблематика и многих других регионов: кадровое обеспечение работы ГТС. У нас дефицит специалистов-гидрологов, гидротехнологов. Мы на Южном Урале попробуем с университетами эту задачу решить, ведем переговоры, чтобы такую работу организовать», — сказал глава Экосовета при губернаторе Челябинской области.

Он добавил, что в случае успеха этот опыт затем можно будет тиражировать на другие регионы.