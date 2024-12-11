Председатель Экосовета Челябинской области Рашид Исмаилов поддержал позицию губернатора Алексея Текслера по отношению к мусору на площадках.
«Жителям все равно, кто отвечает за чистоту возле контейнеров. Там просто должно быть чисто. Практика по решению этой проблемы сегодня уже наработана, муниципалам надо действовать проактивно и смело. Контейнерная площадка – это лицо реформы чистоты. Люди по ней оценивают действия властей в экологической политике», – сказал ИА «Первое областное» председатель Экосовета при губернаторе.
Также Рашид Исмаилов напомнил, что в ближайшее время в федеральное законодательство будут внесены изменения по упрощению ситуации с ответственными за мусор на площадках.
На прямую линию губернатора Алексея Текслера поступило сразу несколько сообщений по проблеме скопления мусора на контейнерных площадках. Жители Челябинска столкнулись с ситуацией, когда за чистоту контейнерных площадок не желают отвечать ни управляющие компании, ни регоператор. Аналогичные проблемы на прямой линии озвучили жители Коркино.
«Контейнерные площадки – это, конечно, зона ответственности регоператора. Но в силу разных причин, чаще всего из-за того, что не доезжает машина регоператора, начинает захламляться территория. И возникает вопрос – а кто должен убирать? Моя позиция очень проста: мусора быть не должно! Как конкретный глава муниципалитета эту работу выстроит в условиях, когда есть нормативные разночтения, это его зона ответственности. Но должно быть чисто! И муниципалитет должен за это отвечать. Других вариантов нет», – акцентировал Алексей Текслер.
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