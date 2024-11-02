В Челябинской области разработают стратегию сохранения редких птиц

Для предотвращения сокращения численности краснокнижной утки создадут «Лабораторию савки»

В Челябинской области экологи и студенты-биологи разработают региональную стратегию сохранения редкого и очень красивого вида птиц — краснокнижной утки савки. Первым этапом в реализации станет создание «Лаборатории савки» — группы зоозащитников, которая займется разработкой стратегии. Об этом сообщили в Минэкологии области.

Еще в 2022 году южноуральские орнитологи забили тревогу: численность савки в области резко начало сокращаться. Это одна из самых редких птиц Евразии и мира. На Южный Урал прилетает на гнездование не более 50 пар. Утку подвела доверчивость и уязвимость: при выстрелах охотников летит не от огня, а на огонь.

В 2023 году начались попытки сохранить эту уникальную птицу: была запрещена весенняя охота на Варненских озерах, где обитают савки, и сдвинуты сроки осенней охоты. Сейчас ученые разрабатывают стратегию ее сохранения.

Вместе с экспертами координационного экосовета решением задачи займутся студенты ЧелГУ.

«Участие молодежи в экологической политике — это глобальный тренд. Мы видим много шокирующих примеров у наших партнеров из-за рубежа, как молодые активисты, которые называют себя экоактивистами, проводят публичные акции протеста, уничтожая предметы искусства. К экологии это не имеет отношения, это настоящие экоэкстремисты. Наша задача — не дать дискредитировать экологическую тематику, не позволить использовать ее в меркантильных интересах», — подчеркнул глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Одним из предложений по сохранению вида стало создание «Лаборатории савки» — группы исследователей, которая займется разработкой основных параметров региональной стратегии сохранения савки.