Алексей Текслер: рекультивация свалок открывает новые перспективы для городов

В Магнитогорске уже отметили сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу на 8%

Завершена рекультивация Магнитогорской левобережной свалки, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Работы проходили в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». При рекультивации использованы передовые практики госкорпорации «Росатом». Их уже проверили при ликвидации аналогичных объектов по всей стране. Первой на Южном Урале была рекультивирована Челябинская городская свалка. Рекультивация Магнитогорской свалки — второй такой проект.

«Завершение рекультивации магнитогорской свалки — значительный экологический проект для южной части региона. В Челябинске на месте бывшей городской свалки летом зеленеет трава, и скоро так будет и в Магнитогорске», — сказал губернатор Алексей Текслер.

ИА «Первое областное» уже рассказывало, что на месте рекультивированной Челябинской свалки построен тепличный комплекс. Здесь уже выросли маленькие сосны. Общая площадь теплой оранжереи составляет 720 квадратных метров. В ней можно вырастить 25,5 тысяч образцов для оформления цветников и кашпо вдоль улично-дорожной сети столицы Южного Урала. На максимальную мощность объект выйдет в феврале-марте 2025 года.

Глава региона высоко оценил результаты совместной работы с Росатомом. Он отметил, что рекультивация свалок не только улучшила экологическую ситуацию в двух крупнейших городах региона, но и задала новый вектор развития городского пространства на месте бывших мусорных полигонов.

Рекультивационный экран занимает площадь в 301 тыс. м². Построены сложные инженерно-технические сооружения: система сбора, отведения и очистки фильтрата на очистных сооружениях, а также система сбора и утилизации биогаза. В завершение биологического этапа экран покрыли плодородным слоем земли и засеяли семенами многолетних трав. Уже отмечено сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу города на 17 тыс. тонн в год, или на 8%. Это можно сравнить с работой промышленного предприятия

«Все работы выполнены в соответствии с графиком и с применением лучших технологических решений. Проведенные мероприятия позволили существенно снизить нагрузку на атмосферу города, полностью прекратить сброс фильтрата свалки в окружающую среду. Тем самым нам удалось значительно улучшить экологическую ситуацию и повысить качество жизни более полумиллиона жителей города и прилегающих районов Челябинской области», — подчеркнул директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Магнитогорская свалка работала с 1957 года. В рамках проекта более 59 гектаров приведены в безопасное состояние и могут использоваться для нужд города. Челябинск уже доказал возможность эффективного вторичного использования рекультивированных земель: организована оранжерея, уже проросли деревья.