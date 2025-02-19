Раненому участнику СВО пересадили печень в Челябинске

В военном госпитале у бойца обнаружили термальную стадию цирроза печени

Хирурги Челябинской областной клинической больницы спасли жизнь участнику СВО, который был ранен два года назад и с тех пор практически живет в больницах. Военные медики обнаружили у бойца термальную стадию цирроза печени. Помочь мужчине могли только гражданские специалисты. В прямом смысле с героями этой истории встретились журналисты ИА «Первое областное».

Владимир Воробьев родом из Верхнего Уфалея. Суровую жизнь солдата он познал еще в армии, когда попал на вторую чеченскую войну. А в октябре 2022 года южноуральца мобилизовали на СВО. Через полгода, в апреле 2023 года, мужчина получил осколочное ранение у города Кременная в Луганской области.





«На боевом задании нас обстреляли с дрона. Меня задело осколками. Я получил тяжелое ранение. Как меня выносили, сам я не помню. Очнулся уже в госпитале в Подмосковье, в палате реанимации, весь утыканный трубками, как космонавт», — вспоминает Владимир.

После ранения боец перенес клиническую смерть, но военные медики смогли вернуть его к жизни. Восстановление затянулось на долгие месяцы. У Владимира до сих пор не заживают боевые раны, а одна рука ограничена в движениях. Впрочем, это не самое страшное. В военном госпитале у мужчины заподозрили цирроз печени неизвестной этиологии. Обследование показало, что болезнь достигла терминальной стадии, когда лечению уже не поддается. Долго с таким диагнозом не живут. Спасти больного в подобных случаях может лишь пересадка пораженного органа. Ветерана поставили в лист ожидания донора.





«К тому моменту пациент был комиссован из армии и его лечением занимались гражданские доктора. В Челябинской области трансплантацию органов проводит только одна больница — наша. Наш Центр трансплантологии входит в пятерку лучших по всей России. Поэтому мы приложили все силы, чтобы пересадка прошла успешно», — рассказал главный врач Челябинской областной клинической больницы заслуженный врач РФ Дмитрий Альтман.

Ждать пересадку Владимиру пришлось недолго — всего две недели. Перед операцией, признается боец, страха не было — докторам доверился полностью. К пересадке отнесся как к очередному боевому заданию. Хотя и не был готов к столь стремительному развитию событий.





«После вмешательства чувствую себя хорошо. У меня сразу ушла желтизна кожи и глаз. Самочувствие бодрое. Я как будто заново родился. Спасибо всем, кто причастен к моему исцелению», — благодарит медиков ветеран.

Между тем врачи говорят, что со временем пациент будет чувствовать себя еще лучше и наконец затянутся его раны, так как этот процесс также зависит от работы печени.





Ближайшие полгода у Владимира будет период реабилитации. После этого ветеран СВО надеется найти работу и вернуться к привычной для себя жизни.

Трансплантацию печени в ЧОКБ делают с 2015 года, сейчас она поставлена на поток. Владимир стал 35-м пациентом с пересаженной печенью.





«Пересадка печени считается одной из самых сложных абдоминальных операций. Она может длиться по 6—8 часов, а иногда и дольше. В нашей практике был сложный случай, когда операция шла 14 часов подряд. Вот почему ее делают несколько бригад хирургов. Операция показана тем пациентам, которые имеют необратимые заболевания печени и без пересадки могут умереть в течение двух-трех лет», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 ЧОКБ, хирург высшей квалификационной категории заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Болат Сарсенбаев.

Всего в течение 2025 года челябинские врачи планируют провести не менее десяти трансплантаций печени.

Ранее хирурги ЧОКБ пересадили сердце самому молодому пациенту.