В Челябинске пересадили сердце самому молодому пациенту

Собственный «мотор» Раделя Ярмухаметова отказался работать в 25 лет



Хирурги Челябинской областной клинической больницы пересадили сердце пациенту, который за год перенес три инсульта и мог умереть практически в любой момент. Двадцатипятилетний Радель Ярмухаметов стал самым молодым пациентом, которому подарили новое сердце в стенах ЧОКБ. Теперь он сможет заняться любимым делом, завести семью и детей и жить как его здоровые сверстники.

Проблемы с сердцем у Раделя с детства, и они — «семейные». Сразу у нескольких родных Раделя слабое сердце, которое плохо качает кровь. Но другие родственники живут с проблемой годами, а «мотор» Раделя начал сдавать, когда парню не было двадцати.





«Самым тяжелым был последний год. При движении появилась одышка, нарастала слабость. За год я перенес три инсульта. Очень боялся умереть», — рассказывает Радель.

Из-за слабого тока крови в левом желудочке сердца появились тромбы, объясняют проблему челябинские доктора. Кусочки тромбов отрывались и с током крови попадали в сосуды головного мозга. Когда тромб закупоривал сосуд, случался инсульт. Рано или поздно он привел бы к гибели пациента. Спасти парнишку, который все еще живет с мамой и не обзавелся своей семьей, могла только пересадка.





«Трансплантация сердца — это непростая кардиохирургическая операция, у которой есть масса нюансов. Кроме технического исполнения операции, очень большую роль играет сам пациент: насколько выражены изменения в сердце и других органах, насколько он подготовлен к операции, в каком статусе находится пациент», — рассказывает заведующий кардиохирургическим отделением ЧОКБ Михаил Нуждин.

Подобрать сердце больному непросто: донор должен быть примерно такого же роста и веса, чтобы в новом теле сердце выполняло привычный объем работы. Если пересадить сердце маленького человека в тело тучного пациента — оно просто не выдержит. У пациентов с застаревшей болезнью сердце растягивается до очень большого размера и занимает почти всю грудную клетку — донорский орган нужен такой же. Расположение артерий и вен также должно быть схожим. Вот почему в реальной жизни не пациенту подбирают новое сердце, а наоборот, донорскому сердцу ищут подходящего пациента.

Окончательное решение о пересадке принимают также в операционной, когда хирурги получаю возможность увидеть больное сердце идущие к нему сосуды собственными глазами.

Пересадка сердца обычно длится 2-3,5 часа. Самая непростая задача ложится на плечи на анестезиологов — сделать так, чтобы больное сердце пациента не остановилось до того момента, когда человека подключат к искусственному кровообращению.





«Для этого мы используем препараты, которые минимально влияют на сердечно-сосудистую систему. Также очень важна подготовка пациента к операции в отделении кардиохирургии и реанимации», — говорит врач-анестезиолог ЧОКБ Игорь Глазунов.

Подготовка к вмешательству, сама операция, проведенная 17 января, прошли успешно. После операции Радель также восстанавливается хорошо. Сегодня его выписывают домой, из поселка Кировского Аргаяшского района за молодым человеком приедет счастливая мама. Челябинские врачи спасли ее единственного ребенка — сестер и братьев у Раделя нет.

«Впереди у Раделя долгий период реабилитации, который поможет сгладить последствия инсульта. Кроме того, пациент будет наблюдаться у кардиолога и приезжать в областную больницу на биопсию, ангиографию сосудов и ряд других исследований, которые помогут нам следить за тем, как приживается сердце, и контролировать самочувствие пациента», — говорит лечащий врач Раделя — кардиолог кандидат медицинских наук Илья Мельников.

Пересадку сердца на Южном Урале делают только в ЧОКБ. Начиная с 2017 года опытная команда медиков провела 17 трансплантаций сердца. Самому возрастному пациенту было 60 лет, самому молодому — Раделю — всего 25. В листе ожидания на пересадку сейчас находятся около 25 пациентов. Все они имеют шанс на второй день рождения и счастливую, практически полноценную жизнь.

«После пересадки сердца люди могут работать, заниматься спортом, заводить семьи, а женщины — даже вынашивать детей. Надеемся, что у нашего пациента жизнь также наладится», — резюмирует Илья Мельников.