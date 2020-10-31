Фоторепортаж с места взрыва кислородной станции в центре Челябинска

Марина Власова побывала на месте событий.

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Сегодня утром, 31 октября, в челябинской городской больнице № 2 произошел взрыв кислородной станции. В результате ЧП пострадали близлежащие дома, а пациентов пришлось срочно эвакуировать в другие больницы. На место происшествия незамедлительно прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фоторепортаж с места взрыва в нашем материале.

К счастью, во время ЧС никто не погиб и не пострадал. На место своевременно прибыли службы экстренного реагирования. Жильцов соседнего дома, который также пострадал от взрыва, временно разместили в административном корпусе стадиона имени Е. Елесиной, в настоящее время решается вопрос об их размещении. На месте организован оперативный штаб, который возглавил губернатор.