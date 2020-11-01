Остаются последние штрихи: глава Минздрава Челябинской области проверил готовность новой инфекционной больницы

Вместе с Юрием Семёновым медучреждение осмотрел и корреспондент медиахолдинга ОТВ.

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Сегодня, 1 ноября, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов посетил новую инфекционную больницу в Малой Сосновке. Несколько корпусов медицинского учреждения уже готовы, но работа всё ещё кипит. Корреспондент медиахолдинга ОТВ прошёлся по палатам больницы и увидел всё своими глазами.

«На данный момент готовы корпус № 1, а также два реанимационных корпуса №№ 5 и 6. Сейчас там работает клининговая служба, уже отмыли стены, ночью будут отмывать пол. Расставят мебель. К утру закончат помещение для компьютерной томографии. Каждый корпус имеет свой номер и цвет для навигации скорых»,— сообщает корреспондент ОТВ.

Начат монтаж медицинского оборудования. Движение в каждом корпусе будет строго поделено на две зоны, между которыми будут фильтры. Также в больнице полностью запущены водоснабжение, электричество, отопление и, конечно же, кислород.

Кроме того, в больнице есть и операционная. По словам министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семёнова, многие пациенты с коронавирусом имеют сопутствующие болезни и нередко их приходится оперировать. А поскольку отвезти в другое отделение их нельзя, операционная в ковидном госпитале необходима.

Посетил корреспондент ОТВ и реанимационные палаты.

«Реанимационные помещения — это помещения, подразумевающие определённое покрытие стен, утепление и самое главное — вентиляцию. В палатах есть кислород и вакуум. Ну и электричество, конечно же. Кровати многофункциональные, можно выбрать удобное положение. Здесь же будут аппараты ИВЛ и мониторы реаниматолога. То есть, классическая современная реанимационная палата»,— объяснил корреспонденту ОТВ Юрий Семёнов.

Попадать в реанимацию пациенты будут либо сразу с машины скорой помощи, либо при ухудшении состояния будут переведены из обычной палаты.

«В настоящее время производится благоустройство территории, входных групп и посадка деревьев. Остались буквально считанные дни»,— рассказал Андрей Брычков, технический директор завода модульных конструкций «Башеврокуб».

Общежитие для медицинского персонала тоже практически готово: все инженерные сети подключены, отопление есть, водоснабжение есть, идёт установка сантехнических приборов. До ввода в эксплуатацию осталось два дня.

«Общежитие при инфекционной больнице — это хорошее решение. Во-первых, потому что больница находится в шаговой доступности, а во вторых, если кто-то не сможет доехать до дома после смены или боится заразить своих родственников, может расположиться тут»,— прокомментировал Юрий Семёнов.

Таким образом, больница почти готова, осталось только завести и установить оборудование. Примерно через неделю будет полная приёмка учреждения и проверка. Кадровый состав уже тоже полностью сформирован, и количество врачей будет зависеть от того, сколько в больнице будет лежать пациентов.

«Больница относится к областной больнице № 3, это её инфекционное отделение. То есть в любой момент специализированная бригада приедет сюда и окажет любую помощь. После того, как пандемия уйдёт, мы сможем использовать эту больницу как современное медицинское учреждение для других инфекционных заболеваний. То есть больница построена так, что там может находиться любой пациент с любым инфекционным заболеванием»,— уточнил министр здравоохранения Челябинской области.

Напомним, инфекционную больницу в Малой Сосновке за 2,5 миллиарда рублей начали строить в конце августа этого года. Медицинское учреждение рассчитано на 100 боксов для 100 пациентов, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки коечный фонд можно увеличить до 482 мест. Как ранее говорила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, именно это место отвечает всем требованиям для комфортной доставки в учреждение пациентов, а также имеет всё необходимое для комфортного нахождения в больнице.