Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт после взрыва кислородной будки посетила городскую больницу № 2. О том, что она увидела, политик рассказала на своих страницах в социальных сетях.
«После снятия оцепления зашла на госпитальную базу. Девчонки — медицинские сёстры — упаковывали вещи пациентов и разбирали завалы. Эти хрупкие с виду женщины вывели и вынесли на себе 153 пациента. И сделали это оперативно, заметив небольшой дымок в здании. Кого-то просили сделать ещё несколько шагов до выхода, кого-то несли на себе»,— написала Ирина Гехт.
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После снятия оцепления зашла на госпитальную базу. Девчонки медицинские сёстры упаковывали вещи пациентов и разбирали завалы. Эти хрупкие с виду женщины вывели и вынесли на себе 153 пациента. И сделали это оперативно, заметив небольшой дымок в здании. Кого-то просили сделать ещё несколько шагов до выхода, кого-то несли на себе. ⠀ Сейчас все в безопасности и под медицинским наблюдением. А тот резерв коек, который был, позволил всех разместить в течение полутора часов. Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней... ⠀ #гехт #социалка #ковид #чс
По словам первого вице-губернатора Челябинской области, на данный момент все пациенты больницы находятся в безопасности и под медицинским наблюдением. И всё это потому, что в Челябинске был подготовлен резерв коек на случай увеличения числа больных коронавирусом. Именно он и позволил разместить всех пациентов в течение полутора часов.
«Теперь важно максимально быстро восстановить здание и продолжить работу. Работу по спасению человеческих жизней...» — добавила Ирина Гехт.
Напомним, сегодня во время заседания оперативного штаба губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в настоящий момент важно каждое медицинское учреждение, и поручил как можно быстрее провести в больнице восстановительные работы.