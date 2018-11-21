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/ Следственный комитет проверит Дом ребенка исправительной колонии № 5

Следственный комитет проверит Дом ребенка исправительной колонии № 5

В середине ноября там заразился инфекцией младенец, который позже скончался.
сегодня в 15:54
  |  Общество

Смертью новорожденного, доставленного в больницу из ИК-5, заинтересовались правоохранители. Сотрудники Следственного Комитета России по Челябинской области проводят доследственную проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудников Дома ребенка. Уже по результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

14 ноября текущего года ребенок скончался в больнице. По предварительным данным, в лечебное учреждение в период с 14 по 20 ноября из Дома ребенка с диагнозом острое вирусное заболевание были госпитализированы 8 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, 11 ноября младенец был доставлен в городскую больницу № 8 с диагнозом острое вирусное заболевание. Спустя несколько дней ребенок скончался. Информация о гибели малыша подтвердила начальник пресс-службы ГУФСИН Челябинской области Ольга Емельянова, которая также отметила, что сейчас на территории учреждения проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

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