/ Следственный комитет опубликовал фото подозреваемого в эксгибиционизме

По версии следователей, мужчина обнажился перед детьми прямо на улице.

Эксгибициониста, пристававшего к детям в Челябинске, разыскивают сотрудники следственного комитета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Сегодня, 20 февраля, следователи обнародовали фото разыскиваемого.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 14:00 по 15:30 29 ноября 2018 года неустановленный мужчина, находясь во дворе дома № 10"Б" по улице Российская в Калининском районе Челябинска, демонстрировал обнаженные части тела двум подросткам, не достигшим 12-летнего возраста. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой в поиске мужчины. Любую известную информацию о его личности или о данном преступлении просят сообщить по телефонам следственного отдела по Калинискому району Челябинска: 790−34−77, 790−34−23, либо в органы МВД России по телефону: 02.