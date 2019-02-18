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/ Пятнадцатилетний ребенок погиб в дачном доме в Троицке

Пятнадцатилетний ребенок погиб в дачном доме в Троицке

По предварительным данным, подросток мог отравиться угарным газом.
сегодня в 11:16
  |  Происшествия

Следственный комитет России по Челябинской области начал проверку по факту смерти в Троицке 15-летнего ребенка. Подросток умер вчера, 17 февраля, в вечернее время, а при осмотре его тела не было обнаружено признаков насильственной смерти или криминала.

Как рассказал сайту «Первый областной» в следственном комитете Челябинской области, по предварительным данным, причиной смерти подростка могло стать отравление угарным газом.

В дневное время местный житель с сыном приехали в дачный дом для того, чтобы протопить его. После этого мужчина уехал на работу, оставив сына в доме. Вернувшись с работы, мужчина обнаружил сына без признаков жизни, в доме было сильное задымление. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По факту происшествия органами СК организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента. По итогам проверки правоохранителями будет принято процессуальное решение.

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