/ Трехмесячный ребенок скончался в исправительной колонии Челябинска

Еще несколько малышей доставлены в больницу.

Трехмесячный ребенок заразился ротавирусной инфекцией в женской колонии № 5 Челябинска. Сообщение о гибели младенца появилось в СМИ сегодня, 21 ноября.

Информацию о госпитализации и кончине ребенка подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по региону. Начальник пресс-службы Ольга Емельянова отметила, что мальчик был доставлен в больницу еще полторы недели назад.

Ребенка госпитализировали 11 ноября, в 8 клиническую больницу Челябинска. Он умер в больнице 14 ноября. Мальчик родился очень слабенький. Госпитализация была связана с сезонным подъемом респираторной вирусной заболеваемости. В настоящее время проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы ГУФСИН Челябинской области Ольга Емельянова.

Сейчас по факту гибели ребенка проводится расследование. Известно, что мать малыша отбывала наказание в исправительном учреждении.

Еще несколько детей из женской колонии сейчас находятся в больнице № 8, где за их жизнь борются врачи.