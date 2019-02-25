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/ Челябинцу, ударившему врача пинцетом, грозит уголовное дело

Челябинцу, ударившему врача пинцетом, грозит уголовное дело

Мужчина нанес доктору удар в ходе медицинского осмотра.
сегодня в 19:07
  |  Происшествия

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, ударившего врача. Вечером 2 февраля подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в клиническую больницу № 3 Челябинска, и в ходе медицинского осмотра нанес врачу удар пинцетом.

С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. По результатам проверки следователем СК в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

На данный момент сотрудники следственного комитета решают вопрос о предъявлении обвинения. Продолжается уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.

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