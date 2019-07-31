Пропавшую девушку из Миасса нашли в Санкт-Петербурге

Поиски школьницы велись с 18 июля.

В Санкт-Петербурге найдена пропавшая 16-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.



Ранее сотрудниками следственных органов по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство», поскольку присутствовала угроза жизни и здоровью девушки.

«В ходе выполнения следственных действий и оперативных мероприятии, проведенных следователями СК и сотрудниками правоохранительных органов, девушка обнаружена в Санкт-Петербурге, куда уехала к знакомому по переписке. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — заявили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Напомним, что 18 июля школьница из Красноярска ушла из квартиры в Миассе, куда приехала погостить у отца, и не вернулась, перестав поддерживать связь с родственниками.