Мини-самолеты со всей России взмоют в небо над Челябинской областью

В Магнитогорске пройдут ежегодные авиамодельные соревнования.

Всероссийская научно-техническая олимпиада и пятый этап Кубка России по авиамодельному спорту пройдут в регионе со 2 по 4 августа. Челябинскую область на них представит 14-летний Кирилл Шмыгля из Магнитогорска.

Подросток уже не раз восходил на пьедестал по итогам соревнований. Пару лет назад он пополнил копилку региона «золотом» в классе резиномоторных моделей и «серебром» в свободнолетающих, одновременно выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Соревноваться в этом году Кириллу предстоит с сильнейшими спортсменами из Самарской, Свердловской, Нижегородской областей, Пермского края, Республик Башкортостан и Северная Осетия.

Мероприятие пройдет на левобережном аэродроме Магнитогорска. В нем примут участие 50 участников со всех уголков России, которые будут соревноваться в трех чемпионатных классах: свободнолетающие, таймерные и резиномоторные.

«Левобережный аэродром в Магнитке считается одним из лучших в стране для проведения подобных соревнований. Большое, хорошо просматриваемое поле, свободное от деревьев и кустарников, позволяет спортсменам возвращать модели, даже если они улетят далеко. Бывает, что модели улетали за несколько километров от старта»,

— отмечает Максим Шмыгля, тренер и мастер спорта по авиамодельному спорту по городу Магнитогорску.

По итогам этих соревнований будут распределены места в составе сборной страны на Чемпионате мира. У юного южноуральца Кирилла Шмыгли есть все шансы войти в историю авиамодельного мира.

Соревнования пройдут 2, 3 и 4 августа с 8.00 до 17.00 на левобережном аэродроме города Магнитогорска.