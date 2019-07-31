Новая транспортная развязка в Челябинске появится в срок

Строительство путепровода на Троицком тракте не отстает от графика.

В Челябинске строительство новой транспортной развязки, которое проходит в рамках работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», идет по графику. Путепровод через железнодорожные пути на Троицком тракте будут завершены без опоздания. Срок выполнения работ проверил Владимир Алейников, заместитель врип главы Челябинска Натальи Котовой.

«На сегодняшний день реконструкция улицы Дарвина приостановлена до 2020 года, поскольку вносятся изменения в проектную документацию. По остальным объектам работы идут без изменений и в графике. Так, для строительства путепровода ведется монтаж балок, четыре из которых будут смонтированы ко 2 августа текущего года. Проводится омоноличивание швов между балками, вязка арматуры на карнизах с заливкой бетона, устройство подпорной стенки и подхода со стороны улицы Дарвина, проводятся работы по переустройству линии связи и электричества», — сообщили сайту «Первый областной» в Администрации Челябинска.

Отметим, что на объекте ежедневно с 8 до 20 часов работает бригада рабочих из 25 человек.

