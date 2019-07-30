В Миассе по факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело

Девушку разыскивают с 18 июля.

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 16-летней девушки. Полина приехала в Миасс к своему отцу из города Красноярск. Через несколько дней она пропала и перестала выходить на связь с близкими людьми. Сотрудники СУ СК РФ по Челябинской области, совместно с правоохранительными органами проводят необходимый комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскные мероприятия.

«В связи с наличием угрозы жизни и здоровью девушки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ — „Убийство“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Расследование уголовного дела взяли на контроль в руководстве следственного управления.

