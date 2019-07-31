Сотрудницу «Челябинских коммунальных тепловых сетей» осудили за взятку

Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

В Челябинске в Курчатовском районом суде вынесли приговор по делу 54-летней сотрудницы коммунальных тепловых сетей. Женщина обвиняется в злоупотреблении должностными обязанностями и «отмывании» денежных средств.

Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, сотрудница с 2012 по 2017 год являлась должностным лицом в теплоснабжающей организации. Она незаконным путем занижала показатели потребленного тепла юридическим лицам за соответствующую плату. Общая сумма взятки за все время набежало около 5,2 млн. рублей.

«С учетом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, смягчающих вину обстоятельств суд приговорил виновную к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года», – пояснили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

Также женщине грозит штраф 300 тыс. рублей и лишение права занимать должности в муниципальной власти.