Прокурор извинился перед мэром Троицка за уголовное преследование

Александра Виноградова хотели посадить по обвинению в превышении полномочий

Прокурор Троицка от имени государства принес письменные извинения главе города Александру Виноградову за вред от уголовного преследования по обвинению в превышении должностных полномочий. Следствие сочло Виноградова виновным в передаче имущества местной теплоснабжающей организации другой компании, но суд оправдал градоначальника, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, что в марте 2021 года Александра Виноградова вызвали на допрос в Челябинск, где предъявили обвинение в том, что в 2019 году он вместе со своим заместителем Вадимом Германом санкционировал передачу центральных тепловых пунктов города от одной теплоснабжающей организации другой, чем причинил пострадавшему ООО ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждал, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как выступавшая в деле потерпевшей компания отказывалась включать тепло в канун морозов.

Чиновника сначала заключили под стражу, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест. В мае 2021 года Виноградов и вовсе вышел на свободу под залог в 500 тысяч рублей и летом вернулся к работе в мэрии, несмотря на требование прокурора отстранить его от должности.

После завершения расследования обвинение запросило для Виноградова шесть лет заключения в исправительной колонии общего режима. Однако в мае 2023 года Троицкий городской суд оправдал Виноградова. Прокуратура попыталась обжаловать приговор, но в октябре апелляционная инстанция подтвердила первоначальный вердикт.

«Рад, что государство в лице органов прокуратуры официально исправило ошибку, связанную с моим незаконным уголовным преследованием, и восстановило мои честь, достоинство и деловую репутацию»,— написал в своем телеграм-канале Виноградов и приложил скан письма прокурора с официальными извинениями.