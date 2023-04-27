Гособвинение запросило шесть лет колонии для главы Троицка

Последнее слово обвиняемого в превышении полномочий чиновника прозвучит 5 мая

В Троицком городском суде прошли прения сторон по уголовному делу главы города Александра Виноградова. Сторона гособвинения предложила свой вариант наказания для обвиняемого в превышении должностных полномочий мэра, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе горсуда.



«На прениях сторон 26 апреля сторона гособвинения потребовала признать Александра Виноградова виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 286 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, на два года и десять месяцев предлагается запретить Виноградову занимать должности в органах местного самоуправления», — рассказали в пресс-службе суда.

Как сообщало Первое областное информагентство, Александр Виноградов был задержан вслед за своим заместителем Вадимом Германом в декабре 2020 года. Мэр был заключен под стражу, затем суд сменил ему меру пресечения на домашний арест. Летом 2021 года Виноградов вернулся к работе в администрации Троицка, однако расследование уголовного дела продолжалось.

Глава Троицка обвиняется в том, что, по версии следствия, в конце 2019 года он передал центральные тепловые пункты — оборудование местной теплоснабжающей организации — в распоряжение другой компании, причинив предприятию — владельцу имущества ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан: потерпевшая организация отказывалась начинать отопительный сезон, несмотря на наступление зимних холодов.

Последнее слово обвиняемому мэру будет предоставлено 5 мая 2023 года, затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.