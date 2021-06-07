Суд отстранил Александра Виноградова от должности мэра Троицка

Адвокат может обжаловать решение

Сегодня, 7 июня, Троицкий городской суд на предварительном слушании по уголовному делу Александра Виноградова лишил его должностных полномочий. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе инстанции.

Ранее Александр Виноградов вернулся к своим обязанностям после внесения залога. Однако прокурор настаивал на отстранении обвиняемого с поста мэра. Сегодня суд удовлетворил ходатайство. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Как ранее писал наш сайт, адвокат мэра Троицка Александра Виноградова просил передать уголовное дело из Троицкого горсуда в любой другой суд Челябинской области. Ходатайство передано обратно в первую инстанцию Челябинским областным судом.

Напомним, Александр Виноградов обвиняется в превышении должностных полномочий и проходит по одному уголовному делу со своим заместителем по ЖКХ Вадимом Германом. По версии следствия, в конце 2019 года чиновники санкционировали передачу имущества местной теплоснабжающей организации — центральных тепловых пунктов — другой компании, чем причинили пострадавшему ООО ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как потерпевшие в канун наступления морозов отказывались включать теплоснабжение жилого фонда.

12 марта мэр Троицка был вызван на допрос в Челябинск. Вечером того же дня ему было предъявлено обвинение, а затем Троицкий суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Виноградова.

23 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения в отношении главы Троицка Александра Виноградова, отправив его под домашний арест до 12 мая.

19 мая Виноградова отпустили из-под домашнего ареста под залог в размере 500 тысяч рублей.



