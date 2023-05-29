Мэра Троицка Александра Виноградова оправдали по делу о превышении полномочий

Сторона обвинения запрашивала для него шесть лет колонии

Сегодня, 29 мая, Троицкий городской суд вынес приговор мэру города Александру Виноградову. Главу оправдали, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.Как сообщало Первое областное информагентство, Александр Виноградов был задержан вслед за своим заместителем Вадимом Германом в декабре 2020 года. Мэр был заключен под стражу, затем суд сменил ему меру пресечения на домашний арест. Летом 2021 года Виноградов вернулся к работе в администрации Троицка, однако расследование уголовного дела продолжалось.

Глава Троицка обвиняется в том, что, по версии следствия, в конце 2019 года он передал центральные тепловые пункты — оборудование местной теплоснабжающей организации — в распоряжение другой компании, причинив предприятию — владельцу имущества ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан: потерпевшая организация отказывалась начинать отопительный сезон, несмотря на наступление зимних холодов. В отношении главы города было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Гособвинитель запрашивал для Виноградова реальный срок в колонии сроком на шесть лет.