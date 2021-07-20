Мэр Троицка Александр Виноградов вышел на работу

В суде продолжаются допросы более 40 свидетелей по делу о превышении должностных полномочий

Сегодня, 20 июля, помощник главы Троицка Екатерина Брунцова сообщила ИА «Первое областное» о том, что Александр Виноградов вернулся на работу.

В Троицком городском суде продолжают рассматривать дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в отношении мэра города Александра Виноградова.

Напомним, он проходит по одному уголовному делу со своим заместителем по ЖКХ Вадимом Германом. По версии следствия, в конце 2019 года чиновники санкционировали передачу имущества местной теплоснабжающей организации — центральных тепловых пунктов — другой компании, чем причинили пострадавшему ООО ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как потерпевшие в канун наступления морозов отказывались включать теплоснабжение жилого фонда.

«Состоялось уже несколько заседаний. Впереди их будет много: по делу проходят более 40 свидетелей и Александр Георгиевич вину не признает», — сообщила Екатерина Брунцова.

Также она подтвердила факт возбуждения еще одного уголовного дела по статье 286 УК РФ.

«Оно возбуждено еще в октябре 2020 года. Обвинение конкретным лицам не предъявлено. Сейчас по этому делу проходят следственные действия, допрашивают всех сотрудников администрации», — добавила помощник главы города.

Как ранее писал наш сайт, 12 марта мэр Троицка был вызван на допрос в Челябинск. Вечером того же дня ему было предъявлено обвинение, а затем Троицкий суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Виноградова.

23 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения в отношении главы Троицка Александра Виноградова, отправив его под домашний арест до 12 мая.

19 мая Виноградова отпустили из-под домашнего ареста под залог в размере 500 тысяч рублей.

Адвокат мэра Троицка Александра Виноградова просил передать уголовное дело из Троицкого горсуда в любой другой суд Челябинской области.



Ходатайство об отводе состава суда, поданное адвокатом мэра Троицка Александра Виноградова, передано обратно в первую инстанцию.



Накануне, 19 июля, Александр Виноградов вышел на работу и провел аппаратное совещание.