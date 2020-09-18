Прокуратура завершила проверку после крупной коммунальной аварии в Коркино

В результате прорыва без воды на два дня остались сотни домов и четыре детсада.

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Прокуратура завершила проверку по факту отсутствия водоснабжения в поселке Первомайский Коркинского района. Там в конце лета в результате коммунальной аварии без воды остались десять многоквартирных и 350 частных домов, а также детские сады № 4, 5, 23 и 37.

Проверка показала, что ремонтно-восстановительные работы продолжались на протяжении более тридцати часов, что превышает допустимые нормы отключения водоснабжения. Максимальное время, на которое можно прекратить подачу воды в домах, должно составлять не более восьми часов в месяц или четыре часа единовременно. Выявлено нарушение прав жителей.

«В отношении директора водоснабжающей организации ООО УК „Вертикаль+“ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы административного производства направлены для рассмотрения в ГУ „ГЖИ г. Челябинска“», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, директор управляющей компании будет обязан устранить нарушения.

Напомним, 27 августа в Первомайском повредило кабель, отключили холодное водоснабжение. Ремонтные работы завершили только к вечеру 29 августа. Все это время тысячи южноуральцев провели без воды.