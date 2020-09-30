Прокуратура отреагировала на жалобы жителей села Казанцево о запахе навоза

Представление об устранении нарушений вынесено птицефабрике.

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Прокуратура Челябинской области отреагировала на жалобы на запах навоза от жителей села Новоказанцево. Выяснилось, что в зловониях, по данным ведомства, виновато ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», на одном из земельных участков которого размещали помёт. У самого предприятия при этом нет очистных сооружений для перехвата поверхностного стока в зоне складирования площадки по переработке удобрения



«В связи с чем, прокурором генеральному директору ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“ внесено представление об устранении нарушений закона», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В отношении юрлица возбуждены дела об административных правонарушения по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и части второй статьи «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв» кодекса об административных правонарушениях РФ. Отмечается, что ситуация остаётся на контроле прокуратуры региона.